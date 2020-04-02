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Зеленський анонсував перевірки лікарень на наявність засобів захисту

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 15:28
Зеленський анонсував перевірки лікарень на наявність засобів захисту
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський має намір перевірити розподіл їх між лікарнями

В рамках боротьби з коронавірусом в Україні на наявність спеціальних засобів захисту перевірять лікарні. Про це на селекторній нараді заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє сайт президента.

За його словами, розподіл спеціальних засобів захисту, доставкою якої займається центральна влада, має відбуватися справедливо.

"До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення про те, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавиці та інші засоби, які ми переправляли з Києва. Розподіл спецзасобів між лікарнями має відбуватися справедливо. Ми перевіримо лікарні щодо того, що вони отримують, щоб переконатися, що наші лікарі та пацієнти дійсно захищені", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запускає безперервні поставки медичних засобів з Китаю. Зокрема, на сьогодні в цій країні завантажується український літак, який доставить медичні маски.

До цього до України прибув літак зі 100 тис. тестів ПЛР з Китаю. Він також доставив 40 тис. захисних окулярів та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.

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