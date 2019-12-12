Зеленский анонсировал программу строительства жилья для переселенцев и ветеранов ООС

В течение месяца мэрам и главам областных государственных администраций представят программу строительства недвижимости для переселенцев, ветеранов и участников ООС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас в Украине большие очереди на получение жилья.

"Есть цифры. У нас средняя заработная плата за ноябрь 10 600 грн с тем курсом при укреплении гривны... Разрабатывается программа. По поводу недвижимости у нас будет небольшая встреча со всеми мэрами и губернаторами и будет поставлена им задача, чтобы строилась новая недвижимость для тех людей, которые не нашли... У нас очень большие очереди... Там не только люди, которые приехали из оккупированной части Донбасса, там и ветераны, и АТОшники. Для них для всех разрабатывается программа. В течение месяца она будет показана всем мэрам и губернаторам", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленскьеий ранее заявил, что если в процессе деоккупации Донбасса кто-то из местных жителей захочет жить в России, то такие могут выехать. Он отметил, что заявил, что "не стал бы бороться за людей, которые считают себя только русскими".

Ранее ООН призвала украинскую власть расследовать факты мародерства среди военных на Донбассе. В отчете организации приводятся примеры мародерства в Авдеевке, где с 2014 года продолжаются военные действия. В частности, 30 владельцев квартир написали жалобу в местную полицию об ограблении или умышленное уничтожение имущества. Годами уголовные дела курсировали между Национальной полицией и Военной прокуратурой.