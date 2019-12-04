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ООН призвала расследовать факты мародерства военными на Донбассе

Новости » Общество     04.12.2019 - 16:31
ООН призвала расследовать факты мародерства военными на Донбассе
Фото: дом, в котором поселились военные (un.org.ua)

В случае использования военными гражданских зданий, государство должно предоставить альтернативное жилье

Организация объединенных наций (ООН) призвала украинскую власть расследовать факты мародерства среди военных на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

В отчете ООН приводятся примеры мародерства в Авдеевке, где с 2014 года продолжаются военные действия. В частности, 30 владельцев квартир написали жалобу в местную полицию об ограблении или умышленном уничтожении имущества. Годами уголовные дела курсировали между Национальной полицией и Военной прокуратурой.

"Управления ООН по правам человека призывает Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, Военную прокуратуру и правоохранительные органы расследовать все утверждения о незаконном использовании жилья в военных целях, а также о случаях ограбления и краж, совершенных военнослужащими или сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении

Отмечается, что в случае военной необходимости, международное право позволяет военным использовать гражданские дома. В то же время международное право четко обязывает государство обеспечить гражданских альтернативным жильем или обеспечить им возмещение.

"В 2014-2017 годах здесь (в Авдеевке, - ред.) велись ожесточенные бои; минометные снаряды повредили или разрушили квартиры в этой многоэтажке. Те жители, которые здесь оставались, должны были уехать, хотя и не было куда. Ни местная, ни государственная власть не предоставила людям альтернативного жилья или финансовой поддержки", - говорится в сообщении.

Ранее в ООН заявили, что на Донбассе 430 тыс. детей продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия.

РБК-Украина писало, что количество жертв, связанных с войной на Донбассе, по данным ООН, по состоянию на 31 октября составляет более 40 тысяч человек, из них более 13 тысяч - погибли.

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