Зеленський анонсував прибуття майже 30 тисяч тонн пшениці до Сомалі
Найближчими тижнями до Сомалі буде доставлено 28,6 тисячі тонн пшениці з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.
"Україна продовжує рятувати світ своїм зерном", - заявив президент.
За його словами, майже 30 тисяч тонн української пшениці прибуде до Сомалі у найближчі тижні. Раніше ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року. Причиною цього називали війну РФ проти України.
Нагадаємо, раніше Зеленський казав, що експорт зерна дасть Україні можливість прожити ще 2 місяці.
Також, всесвітня продовольча програма ООН відновить закупівлі української пшениці для Ефіопії та Ємену.
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