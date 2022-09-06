Зеленський анонсував прибуття майже 30 тисяч тонн пшениці до Сомалі

Найближчими тижнями до Сомалі буде доставлено 28,6 тисячі тонн пшениці з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

"Україна продовжує рятувати світ своїм зерном", - заявив президент. За його словами, майже 30 тисяч тонн української пшениці прибуде до Сомалі у найближчі тижні. Раніше ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року. Причиною цього називали війну РФ проти України.