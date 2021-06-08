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Зеленский анонсировал очередную поездку на Донбасс

Автор: Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совершит очередной визит на Донбасс. Поездка должна состояться послезавтра, 10 июня.

Об этом глава государства заявил во время заседание Конгресса региональных властей в Днепре.

"Я думаю, что мы с Государственной экологической инспекцией фундаментально поговорим после того, как вернемся с Донбасса послезавтра", - сказал Зеленский в ответ на вопрос председателя Черновицкой ОГА Александра Скичко по законопроекту об обращении с бытовыми отходами.

Напомним, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины Об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Согласно указу, Кабинету Министров необходимо за два месяца подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

Раньше Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.

Как пояснил Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод "Северный поток-2".

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