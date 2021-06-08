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Зеленський анонсував чергову поїздку на Донбас

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 17:48
Зеленський анонсував чергову поїздку на Донбас Фото: Зеленський здійснить нову поїздку на Донбас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що здійснить черговий візит на Донбас. Поїздка має відбутися післязавтра, 10 червня.

Про це голова держави заявив під час засідання Конгресу регіональних влад у Дніпрі.

"Я думаю, що ми з Державною екологічною інспекцією фундаментально поговоримо після того, як повернемося з Донбасу післязавтра", - сказав Зеленский у відповідь на питання голови Чернівецької ОДА Олександра Скічка щодо законопроекту про поводження з побутовими відходами.

Нагадаємо, 2 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України Про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Згідно з указом, Кабінету Міністрів необхідно за два місяці підготувати законопроекти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду та внести їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради.

Раніше Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

Як пояснив Зеленський, у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід "Північний потік-2".

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