Зеленський анонсував чергову поїздку на Донбас
Президент України Володимир Зеленський заявив, що здійснить черговий візит на Донбас. Поїздка має відбутися післязавтра, 10 червня.
Про це голова держави заявив під час засідання Конгресу регіональних влад у Дніпрі.
"Я думаю, що ми з Державною екологічною інспекцією фундаментально поговоримо після того, як повернемося з Донбасу післязавтра", - сказав Зеленский у відповідь на питання голови Чернівецької ОДА Олександра Скічка щодо законопроекту про поводження з побутовими відходами.
Нагадаємо, 2 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України Про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
Згідно з указом, Кабінету Міністрів необхідно за два місяці підготувати законопроекти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду та внести їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради.
Раніше Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.
Як пояснив Зеленський, у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід "Північний потік-2".