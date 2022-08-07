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Зеленский анонсировал новую помощь от партнеров на следующей неделе

Фото: Зеленский анонсировал новую помощь от партнеров на следующей неделе (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава государства анонсировал новые пакеты поддержки от партнеров, уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский анонсировал, что в ближайшее время Украина получит новую помощь.

"И на неделе ожидаем новостей от партнеров относительно пакетов поддержки", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что ключевым сейчас является получение нового оружия от союзников, чтобы на передовую можно было поставлять мощные и дальнобойные системы.

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало, что США готовят новый пакет помощи Украине на 1 миллиард долларов.

Также ранее, РБК-Украина рассказывало почему Западу выгодно давать оружие Украине.

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