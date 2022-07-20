Зеленский анонсировал исторические решения для участия в жизни Европы

"Готовимся к очередному саммиту Украина-ЕС, а также к институциональному усилению нашего государства на пути в Европейский Союз. Вскоре могут быть важные новости по этому поводу. Готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы", - сказал он.