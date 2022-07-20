Зеленський анонсував історичні рішення для участі України в житті Європи

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

"Готуємось до чергового саміту Україна-ЄС, а також до інституційного посилення нашої держави на шляху у Європейський Союз. Незабаром можуть бути вагомі новини з цього приводу. Готуємо деякі історичні рішення для нашої участі у житті об'єднаної Європи", - сказав він.