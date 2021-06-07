Президент України Володимир Зеленський анонсував аудит водних ресурсів України. Крім того, в країні почався державний моніторинг всіх головних річок України.

Про це він заявив під час форуму "Україна 30" .

"Буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України. Підготовка до управління річковими басейнами. Побудовано 4 сучасні лабораторії та почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки України", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що це питання розглядали на засіданні РНБО.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада розглянула питання про стан водних ресурсів в Україні. Президент України Володимир Зеленський залишився незадоволений підготовкою до цього питання і його перенесли на наступне засідання.

Раніше в Кабміні заявили, що сьогодні є ймовірність того, що радіоактивна вода з окупованого Донбасу може потрапити в Азовське море.