Зеленський про альтернативні плани миру для України: це лише політичні заяви

Зеленський вважає, підхід України, враховуючи кроки на полі бою та дипломатичному напрямку, - ближчий до миру, ніж будь-які інші пропозиції.

"Бо цей шлях дуже складний, а всі інші пропозиції, які ви чули від багатьох країн світу, я вважаю, що на сьогодні все, що звучить - це політичні заяви. Це не шлях, це не формули. Це ніяка не конкретика. Хтось каже, що завершить війну за пів року, хтось за рік, третій - за добу, четвертий каже, що війна закінчиться в 2026 році, коли економіка РФ впаде", - зазначив глава держави.

Президент, коментуючи мирні плани інших країни, зазначив, що це лише аналітичні, експертні та політичні заяви, але "ні у кого немає жодного плану".

"Хто б не казав, що "ми за дипломатичне рішення, я завжди підтримаю. Ми всі хочемо, щоб жоден наш солдат не гинув, жодна наша людина. Але ви ж не можете з ґвалтівником і маніяком домовлятися і казати: "Так, ми розуміємо, що ти зґвалтував вже 15 людей, а ще 30 вбив, але давай поговоримо. Ну-ну-ну, більше так не роби". Так не працює з цією людиною. Він не боїться політичних залякувань, я про Путіна", - сказав Зеленський.