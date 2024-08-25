Зеленский об альтернативных планах мира для Украины: это только политические заявления

Альтернативные мирные планы для Украины - это политические заявления. Они не содержат никакой конкретики и плана действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью индийским СМИ.
Зеленский считает, что подход Украины, учитывая шаги на поле боя и дипломатическом направлении, - ближе к миру, чем любые другие предложения.
"Потому что этот путь очень сложен, а все другие предложения, которые вы слышали от многих стран мира, я считаю, что сегодня все, что звучит - это политические заявления. Это не путь, это не формулы. Это никакая не конкретика. Кто-то говорит, что завершит войну через полгода, кто-то через год, третий - за сутки, четвертый говорит, что война закончится в 2026 году, когда экономика РФ упадет", - отметил глава государства.
Президент, комментируя мирные планы других стран, отметил, что это только аналитические, экспертные и политические заявления, но "ни у кого нет плана".
"Кто бы ни говорил, что "мы за дипломатическое решение, я всегда поддержу. Мы все хотим, чтобы ни один наш солдат не погибал, ни один наш человек. Но вы же не можете с насильником и маньяком договариваться и говорить: "Да, мы понимаем, что ты изнасиловал уже 15 человек, а еще 30 убил, но давай поговорим. Ну-ну-ну, больше так не поступай". Так не работает с этим человеком. Он не боится политических запугиваний, я о Путине", - сказал Зеленский.
Напомним, Украина предложила свой дипломатический путь для достижения мира. Речь идет о формуле мира, основанной на нормах международного права и принципах Устава ООН.
Украина провела первый мирный саммит, который прошел в Швейцарии в июне 2024 года, и сейчас готовит второй.
Некоторые страны предложили свои так называемые мирные планы для Украины. Речь идет, в частности, о Китае и Бразилии. Однако Украина отвергает их.
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