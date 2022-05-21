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Нам не нужны компромиссы Европы с Россией: Зеленский об альтернативах вступления в ЕС

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский объяснил отказ Украины от альтернативы полноправному членству в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства с премьер-министром Португалии.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не согласится на альтернативные варианты интеграции с ЕС. По его словам, альтернатив статусу кандидата в члены объединения быть не может.

"Нам не нужны эти компромиссы. Потому что, поверьте, это будут компромиссы не с Украиной в Европе, а будет компромисс Европы с РФ. Я абсолютно в этом уверен. Это влияние и давление политическое и дипломатическое российских чиновников и лоббистов именно на решение той либо другой страны Европы, поддерживать Украину или нет", – заявил глава государства.

Зеленский призвал Евросоюз к объединенной поддержке заявки Украины. "Я хочу всем вам напомнить все эти годы, до чего довели такие компромиссы стран Запада с РФ", – добавил президент.

Ранее французский президент Макрон предложил альтернативный вариант интеграции Украины в ЕС. Т. н. Европейское политическое сообщество якобы объединит государства, которые вступят в Евросоюз в будущем или вышли из него.

К слову, глава Евросовета Мишель поддержал идею Макрона о создании нового политического сообщества.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюзРоссийская ФедерацияУкраинаВступление в ЕС