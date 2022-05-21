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Нам не потрібні компроміси Європи з Росією: Зеленський про альтернативи вступу в ЄС

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський пояснив відмову України від альтернативи повноправного членства в Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави з прем'єр-міністром Португалії.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна не погодиться на альтернативні варіанти інтеграції з ЄС. За його словами, альтернатив статусу кандидата в члени об'єднання бути не може.

"Нам не потрібні ці компроміси. Тому що, повірте, це будуть компроміси не з Україною в Європі, а буде компроміс Європи з РФ. Я абсолютно в цьому впевнений. Це вплив та тиск політичний та дипломатичний російських чиновників та лобістів саме на рішення тієї чи іншої країни Європи, підтримувати Україну чи ні", – заявив глава держави.

Зеленський закликав Євросоюз до об'єданої підтримки заявки України. "Я хочу всім вам нагадати всі ці роки, до чого довели такі компроміси країн Заходу з РФ", – додав президент.

Раніше французький президент Макрон запропонував альтернативний варіант інтеграції України з ЄС. Т. зв. Європейська політична спільнота нібито об'єднає держави, що вступлять до Євросоюзу в майбутньому або вийшли з нього.

До слова, голова Євроради Мішель підтримав ідею Макрона щодо створення нової політичної спільноти.

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