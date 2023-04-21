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Зеленський про активізацію бойових дій: вона неминуча

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що активні бойові дії на фронті неминучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.

За його словами, наразі головною задачею залишається захист України і всього міжнародного порядку, заснований на правилах.

"Готуємось до зустрічі в форматі "Рамштайну". І позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємось до наших активних бойових дій, вони неминучі", - заявив президент.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські війська вже ведуть контрнаступальні дії на фронті, до них входить й оборона Бахмута.

Також за словами керівника військової розвідки Кирила Буданова, контрнаступ українських військових йде за планом.

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Володимир Зеленський