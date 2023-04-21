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Зеленский об активизации боевых действий: она неизбежна

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные боевые действия на фронте неизбежны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.

По его словам, сейчас главной задачей остается защита Украины и всего международного порядка, основанная на правилах.

"Готовимся к встрече в формате "Рамштайна". И позиция господина Столтенберга важна. Готовимся к нашим активным боевым действиям, они неизбежны", - заявил президент.

Напомним, заместитель министра обороныАнна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступательные действия на фронте, в них входит и оборона Бахмута.

Также, по словам руководителя военной разведки Кирилла Буданова, контрнаступление украинских военных идет по плану.

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Владимир Зеленский