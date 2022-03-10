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Зеленский об агрессии России: сегодняшний день определяет, кто на чьей стороне

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Киев, Четверг 10 марта 2022 00:15
Зеленский об агрессии России: сегодняшний день определяет, кто на чьей стороне Фото: Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Артур Родивилов

Сегодняшний день определяет, кто на чьей стороне. Мир должен быть единым в осуждении российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что блокада и бомбардировка Мариуполя, в том числе удары по роддому и детской больнице - за пределами зверства.

"Сегодняшний день определяет, кто на чьей стороне... Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило у украинцев, что происходило в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете. А значит, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, что 9 марта враг целенаправленно сбросил несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что жертвами в блокадном Мариуполе стало уже 1300 человек.

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