Зеленский об агрессии России: сегодняшний день определяет, кто на чьей стороне
Сегодняшний день определяет, кто на чьей стороне. Мир должен быть единым в осуждении российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что блокада и бомбардировка Мариуполя, в том числе удары по роддому и детской больнице - за пределами зверства.
"Сегодняшний день определяет, кто на чьей стороне... Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило у украинцев, что происходило в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете. А значит, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид", – подчеркнул президент Украины.
Напомним, что 9 марта враг целенаправленно сбросил несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.
Кроме того, сообщалось, что жертвами в блокадном Мариуполе стало уже 1300 человек.
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