Зеленський про агресію Росії: сьогоднішній день визначає, хто на чиєму боці

Він зазначив, що блокада і бомбардування Маріуполя, в тому числі удари по пологовому будинку і дитячій лікарні - за межами звірства.

"Сьогоднішній день визначає, хто на чиєму боці... Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося в українців, що відбувалося в Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили. Ви знаєте. А значить, ви маєте посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було ніякої можливості продовжувати цей геноцид", – підкреслив президент України.