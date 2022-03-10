ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про агресію Росії: сьогоднішній день визначає, хто на чиєму боці

Новость на русском →
Київ, Четвер 10 березня 2022 00:15
Зеленський про агресію Росії: сьогоднішній день визначає, хто на чиєму боці Фото: Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Артур Родивилов

Сьогоднішній день визначає, хто на чиєму боці. Світ має бути єдиним у засудженні російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що блокада і бомбардування Маріуполя, в тому числі удари по пологовому будинку і дитячій лікарні - за межами звірства.

"Сьогоднішній день визначає, хто на чиєму боці... Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося в українців, що відбувалося в Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили. Ви знаєте. А значить, ви маєте посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було ніякої можливості продовжувати цей геноцид", – підкреслив президент України.

Нагадаємо, що 9 березня ворог цілеспрямовано скинув кілька бомб на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі.

Крім того, повідомлялося, що жертвами в блокадному Маріуполі стало вже 1300 осіб.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України