Зеленський в Афінах проведе зустріч із президентом Сербії

За словами Вучича, двостороння зустріч з українським лідером відбудеться завтра вранці.

Вучич заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, тому сподівається, що вони також поважатимуть територіальний суверенітет Сербії.

Візит Зеленського до Європи

На вихідних Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію.

У ході візиту до Швеції 19 серпня було досягнуто домовленостей щодо озброєнь, зокрема щодо виробництва техніки в Україні, а також про початок тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen.

У Нідерландах та Данії 20 серпня було досягнуто домовленості про передачу Україні літаків F-16 після навчання українських пілотів.

Сьогодні Зеленський прибув до Афін. Крім переговорів із президентом та прем'єром Греції, український лідер візьме участь у саміті Україна – Балкани.

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