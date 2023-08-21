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Зеленский в Афинах проведет встречу с президентом Сербии

Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский в Афинах проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurir.

По словам Вучича, двухсторонняя встреча с украинским лидером состоится завтра утром.

Вучич заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, поэтому надеется, что они также будут уважать территориальный суверенитет Сербии.

Визит Зеленского в Европу

На выходных Зеленский посетил страны Северной Европы: Швецию, Нидерланды и Данию.

В ходе визита в Швецию 19 августа были достигнуты договоренности по вооружениям, в частности по производству техники в Украине, а также о начале тестирования пилотами ВСУ истребителей Gripen.

В Нидерландах и Дании 20 августа была достигнута договоренность о передаче Украине самолетов F-16 после обучения украинских пилотов.

Сегодня Зеленский прибыл в Афины. Помимо переговоров с президентом и премьером Греции, украинский лидер примет участие в саммите Украина - Балканы.

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Владимир ЗеленскийАфиныГреция