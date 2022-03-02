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В Харькове оккупанты нанесли ракетный удар по государственным учреждениям, есть пострадавшие

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Украина, Среда 02 марта 2022 09:42
В Харькове оккупанты нанесли ракетный удар по государственным учреждениям, есть пострадавшие Фото: в Харьковской области оккупанты нанесли ракетный удар (ГСЧС Украины)
Автор: Каролина Гайдук

В Харькове российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по государственным объектам. В этот раз целью русских военных стало здание СБУ, ГУ Национальной полиции и Харьковский национальний университет им. В. Н. Каразина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.

"2 марта около 08:10 в городе Харьков в результате ракетного удара пострадало 3 человека", - говорится в сообщении..

От ГСЧС привлечены 90 человек и 21 ед. техники. Работы продолжаются.

Фото: ГСЧС

Напомним, 24 февраля около 4 утра президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".

Ракетным, авиационным и артиллерийским ударам подверглись многие украинские города, включая Киев. Воздушные удары наносятся по всей стране не только по объектам военной инфраструктуры, но и по жилым кварталам. Сотни погибших мирных жителей, среди них десятки детей.

Отметим, что оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, использовав стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет, не заходя в воздушное пространство Украины, выпустил по спящему городу около 16 ракет.

РБК-Украина писало о том, что в Харькове в результате обстрела погибло 8 человек. Атака произошла днем 1 марта, сильно пострадал пятиэтажный жилой дом жилой дом на Новобаварском проспекте.

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