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Зеленський: майже 9000 російських військових знищені за тиждень війни проти України

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Київ, Четвер 03 березня 2022 01:31
Зеленський: майже 9000 російських військових знищені за тиждень війни проти України Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Близько 9000 тисяч російських військових були знищені за один тиждень війни проти України. Армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час брифінгу.

"На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками вертольотів забирати своїх 200-х і 300-х. 19 років, 20 років, що вони бачили в житті, крім того, крім вторгнення на чужу землю? Але більшість з них так і залишаються повсюди", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що Україна не хоче бути покрита трупами військових.

"Забирайтеся додому всією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, що ви не хочете вмирати. Зупинити війну і відновити мир потрібно якомога швидше", - закликав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що з початку війни в Україні загинуло понад 5840 російських солдатів. Однак підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Стежити за всім, що відбувається в Україні, можна в нашій онлайн-трансляції.

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