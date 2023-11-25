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Зеленський: 90 років тому світ не міг бачити правду, а зараз є лише ті, хто обирає не помічати

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В часи Голодомору світ не міг бачити повною мірою правду. Сьогодні, на тлі війни з Росією, є лише ті, хто обирає не помічати цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів.

Під час звернення президент подякував усім тим, хто разом з Україною відновлює історичну правду й справедливість, а також називає речі своїми іменами й не дозволяє винним у злочинах сховатися за брехнею про нібито непричетність.

"90 років тому світ не міг бачити повною мірою, що відбувається насправді. Зараз немає тих, хто б не бачив. Є лише ті, хто обирає не помічати. Їх небагато. І буде ще менше. Правда прокладає собі шлях. На цьому шляху світ має об’єднатись і засудити злочини минулого. Світ має об’єднатись і зупинити злочини сьогодення", - заявив Володимир Зеленський. 

Голодомор в Україні

На початку 20-го століття Україна пережила три періоди штучного голоду: 

  • 1921-1923;
  • 1932-1933;
  • 1946-1947 роки.

Найтрагічнішим виявився голод 1932-1933 років. Тоді ж це було терористичним актом з боку тоталітарної системи. Внаслідок голоду зникли не лише прошарок заможних селян-підприємців, але й покоління землеробського населення. Зокрема були підірвані соціальні основи нації, традиції,  духовну культуру та самобутність.

В результаті політики Радянського союзу, за різними підрахунками, загинули від 7 до 10 мільйонів людей.  

Більше про Голодомор в Україні можна прочитати в матеріалі "Помста за свободу. В Україні вшановують памʼять жертв Голодомору".

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Війна в УкраїніВолодимир Зеленський