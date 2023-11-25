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Зеленский: 90 лет назад мир не мог видеть правду, а сейчас есть только те, кто выбирает не замечать

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во времена Голодомора мир не мог видеть в полной мере правду. Сегодня, на фоне войны с Россией, есть только те, кто выбирает этого не замечать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

Во время обращения президент поблагодарил всех тех, кто вместе с Украиной восстанавливает историческую правду и справедливость, а также называет вещи своими именами и не позволяет виновным в преступлениях спрятаться за ложью о якобы непричастности.

"90 лет назад мир не мог видеть в полной мере, что происходит на самом деле. Сейчас нет тех, кто бы не видел. Есть лишь те, кто выбирает не замечать. Их немного. И будет еще меньше. Правда прокладывает себе путь. На этом пути мир должен объединиться и осудить преступления прошлого. Мир должен объединиться и остановить преступления настоящего", - заявил Владимир Зеленский.

Голодомор в Украине

В начале 20-го века Украина пережила три периода искусственного голода: 

  • 1921-1923;
  • 1932-1933;
  • 1946-1947 годы.

Самым трагическим оказался голод 1932-1933 годов. Тогда же это было террористическим актом со стороны тоталитарной системы. Вследствие голода исчезли не только прослойка зажиточных крестьян-предпринимателей, но и поколения земледельческого населения. В частности были подорваны социальные основы нации, традиции, духовная культура и самобытность.

В результате политики Советского Союза, по разным подсчетам, погибли от 7 до 10 миллионов человек.  

Больше о Голодоморе в Украине можно прочитать в материале "Месть за свободу. В Украине чтят память жертв Голодомора".

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Война в УкраинеВладимир Зеленский