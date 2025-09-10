Зеленський про 6 млрд євро від ЄС: маємо знайти більше шляхів використання активів РФ

Необхідно знайти більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Подякував за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України", - зазначив президент.
Фон дер Ляєн своєю чергою поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.
"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей", - додав Зеленський.
Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні повідомила, що Європейський Союз виділить 6 млрд євро за рахунок заморожених російських активів і створить новий формат співпраці "Альянс дронів".
"Ми називаємо це "якісна військова перевага". Це підтримає інвестиції в можливості українських збройних сил", - зазначила фон дер Ляєн.