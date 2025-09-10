Зеленский о 6 млрд евро от ЕС: должны найти больше путей использования активов РФ

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Поблагодарил за сильное ежегодное обращение к Европарламенту и четкий месседж по 6 млрд евро на производство дронов в Украине. Должны найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины", - отметил президент.

Фон дер Ляйен в свою очередь проинформировала о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против России.

"Обсудили и поддержку украинских детей. Урсула подтвердила, что Евросоюз поможет с финансированием бесплатного питания для школьников. Скоординировали и дальнейшие шаги для возвращения похищенных детей", - добавил Зеленский.