Зеленский о 6 млрд евро от ЕС: должны найти больше путей использования активов РФ

Иллюстративное фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Необходимо найти больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Поблагодарил за сильное ежегодное обращение к Европарламенту и четкий месседж по 6 млрд евро на производство дронов в Украине. Должны найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины", - отметил президент.

Фон дер Ляйен в свою очередь проинформировала о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против России.

"Обсудили и поддержку украинских детей. Урсула подтвердила, что Евросоюз поможет с финансированием бесплатного питания для школьников. Скоординировали и дальнейшие шаги для возвращения похищенных детей", - добавил Зеленский.

 

ЕС выделит 6 млрд евро на производство дронов для Украины

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня сообщила, что Европейский Союз выделит 6 млрд евро за счет замороженных российских активов и создаст новый формат сотрудничества "Альянс дронов".

"Мы называем это "качественное военное преимущество". Это поддержит инвестиции в возможности украинских вооруженных сил", - отметила фон дер Ляйен.

Владимир ЗеленскийУрсула фон дер Ляйен