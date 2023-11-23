Зеленський: 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію зі свого неба

Зеленський перелічив п’ять причин, чому посилення української ППО є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку держави.

"Передусім кожна система ППО й кожна ракета, надана Україні, рятує життя", - зазначив президент.

По-друге, за його словами, до кожного великого міста та регіону, які будуть повністю закриті надійним повітряним щитом, зможе повернутися з-за кордону більше людей. Це дасть значний поштовх економіці України, допоможе нам зменшити бюджетний дефіцит і, як наслідок, потребу в міжнародній фінансовій допомозі.

"По-третє, що сильніша наша протиповітряна оборона, то більшим буде успіх України в Чорному морі, то більшим морський експорт, то кращим захист свободи судноплавства та більшою стабільністю. Це дасть нам змогу доставляти сотні тисяч додаткових тонн продовольства через безпечніший морський експортний коридор та протидіяти глобальній продовольчій кризі", - пояснив Зеленський.

По-четверте, як зазначив глава держави, кожна додаткова система протиповітряної оборони та ракета економить ресурси, які в іншому разі будуть потрібні для відновлення зруйнованих об’єктів, критичної інфраструктури, енергосистем, електромереж тощо.

А по-п’яте, позбавлення Росії можливості тероризувати Україну ракетами та безпілотниками змусить агресора відмовитися від цієї тактики, що загалом сприятиме наближенню перемоги.

Президент зазначив, що Україна - велика країна, тому потреба в ППО є значною.

Зеленський впевнений, що посилення наших спроможностей ППО є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку, завдяки якій наші партнери також заощадять значну кількість ресурсів у довгостроковій перспективі.

"З 2022 року Україна звільнила більш ніж половину окупованої Росією землі. У 2023 році Україна вигнала російський флот із більшої частини Чорного моря. 2024 рік має стати роком, коли Україна скине Росію зі свого неба", - наголосив глава держави.

Посилення української ППО

Нагадаємо, під час останнього засідання "Рамштайну" міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін звернувся до союзників із закликом надати Україні системи протиповітряної оборони. Це потрібно для захисту мирних українців узимку.

Він нагадав, що лише за кілька днів до його візиту в Україну, який відбувся 20 листопада, путінські війська завдали нового шквалу ракетних ударів по Києву та іншим районам України, намагаючись пошкодити енергосистему країни.

Окрім того, партнери України створили ще одну коаліцію у рамках оборони нашої країни. Вона стосується посилення протиповітряної оборони.

До того ж 21 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть, зокрема, 4 системи IRIS-T.

Удари росіян по енергосистемі

Нагадаємо, минулої зими російські окупанти неодноразово атакували українську енергосистему. Масовані удари по об'єктах інфраструктури розпочалися ще у жовтні 2022 року та тривали всю зиму.

Внаслідок таких обстрілів по всій Україні почалися проблеми з електропостачанням. Владі доводилося вводити щоденні графіки відключень світла.

Але зараз Україна активно готується до повторних ударів цієї зими. Зокрема, енергетичні об'єкти отримали три рівні захисту від дронів та ракет.