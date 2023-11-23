Зеленский: 2024-й должен стать годом, когда Украина сбросит Россию со своего неба

Зеленский перечислил пять причин, почему усиление украинской ПВО является лучшей стратегической инвестицией в безопасность государства.

"Прежде всего, каждая система ПВО и каждая ракета, предоставленная Украине, спасает жизнь", - отметил президент.

Во-вторых, по его словам, в каждый большой город и регион, которые будут полностью закрыты надежным воздушным щитом, сможет вернуться из-за границы больше людей. Это даст значительный толчок экономике Украины, поможет нам снизить бюджетный дефицит и, как следствие, потребность в международной финансовой помощи.

"В-третьих, чем сильнее наша противовоздушная оборона, тем большим будет успех Украины в Черном море, тем больше морской экспорт, тем лучше защита свободы судоходства и большей стабильностью. Это позволит нам доставлять сотни тысяч дополнительных тонн продовольствия через более безопасный морской экспортный коридор и противодействовать глобальному продовольственному кризису", - пояснил Зеленский.

В-четвертых, как отметил глава государства, каждая дополнительная система противовоздушной обороны и ракета экономит ресурсы, которые в противном случае потребуются для восстановления разрушенных объектов, критической инфраструктуры, энергосистем, электросетей и т.д.

А в-пятых, лишение России возможности терроризировать Украину ракетами и беспилотниками заставит агрессора отказаться от этой тактики, что в целом будет способствовать приближению победы.

Президент отметил, что Украина - большая страна, поэтому потребность в ПВО значительна.

Зеленский уверен, что усиление наших возможностей ПВО является лучшей стратегической инвестицией в безопасность, благодаря которой наши партнеры также сэкономят значительное количество ресурсов в долгосрочной перспективе.

"С 2022 года Украина освободила более половины оккупированной Россией земли. В 2023 году Украина выгнала российский флот из большей части Черного моря. 2024 год должен стать годом, когда Украина сбросит Россию со своего неба", - подчеркнул глава государства.

Усиление украинского ПВО

Напомним, во время последнего заседания "Рамштайна" министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин обратился к союзникам с призывом предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Это нужно для защиты мирных украинцев зимой.

Он напомнил, что всего за несколько дней до его визита в Украину, который состоялся 20 ноября, путинские войска нанесли новый шквал ракетным ударам по Киеву и другим районам Украины, пытаясь повредить энергосистему страны.

Кроме того, партнеры Украины создали еще одну коалицию в рамках обороны нашей страны. Она касается усиления противовоздушной обороны.

К тому же, 21 ноября министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине. В него войдут, в частности, 4 системы IRIS-T.

Удары россиян по энергосистеме

Напомним, минувшей зимой российские оккупанты неоднократно атаковали украинскую энергосистему. Массированные удары по объектам инфраструктуры начались еще в октябре 2022 года и продолжались всю зиму.

В результате таких обстрелов по всей Украине начались проблемы с электроснабжением. Властям приходилось вводить ежедневные графики отключений света.

Но сейчас Украина активно готовится к повторным ударам этой зимой. В частности, энергетические объекты получили три уровня защиты от дронов и ракет.