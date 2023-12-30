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Зеленський про 2024 рік: попри все, що буде в інших країнах, нам потрібен потенціал робити своє

Субота 30 грудня 2023 22:36
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Зеленський про 2024 рік: попри все, що буде в інших країнах, нам потрібен потенціал робити своє Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Попри все, що буде відбуватися в інших країнах у наступному - 2024 - році, Україні потрібен потенціал робити своє.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Ставка - особлива, підсумкова за рік. І про рік наступний. Те, що було зроблено цьогоріч. І те, що буде потрібно зробити наступного року. Була доповідь Головкома, Генштабу. Також представлений план наших дій на 2024-й рік", - заявив він.

За словами Зеленського, також на засіданні Ставки була доповідь розвідки - ГУР та зовнішньої розвідки.

"Про те, до чого окупанти готуються. Та загалом про ситуацію - про загальні військово-політичні очікування та можливі події в світі", - додав він.

Президент заявив, що наступний рік стане часом багатьох рішень.

"Попри все, що буде відбуватись в інших країнах, попри будь-які політичні зміни та настрої, нам потрібен достатній потенціал, щоб робити своє. Щоб досягти своїх цілей. Зрозуміло, що наступний рік стане часом багатьох рішень - глобальних рішень. І Україні потрібно уміти вплинути на них – уміти досягти своїх цілей", - заявив він.

Зеленський додав, що Україна буде боротися за свій вплив, за справедливість для України.

"Я вдячний усім лідерам, які допомагають, які з нами від 24 лютого і будуть з нами у 24-му році. Дякую всім нашим воїнам! Дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей", - заявив президент.

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