Зеленский о 2024 году: несмотря на все, что будет в других странах, нам нужен потенциал делать свое

Несмотря на все, что будет происходить в других странах в следующем - 2024 - году, Украине нужен потенциал делать свое.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Ставка - особая, итоговая за год. И о годе следующем. То, что было сделано в этом году. И то, что будет нужно сделать в следующем году. Был доклад Главкома, Генштаба. Также представлен план наших действий на 2024-й год", - заявил он.

По словам Зеленского, также на заседании Ставки был доклад разведки - ГУР и внешней разведки.

"О том, к чему оккупанты готовятся. И вообще о ситуации - об общих военно-политических ожиданиях и возможных событиях в мире", - добавил он.

Президент заявил, что следующий год станет временем многих решений.

"Несмотря на все, что будет происходить в других странах, несмотря на любые политические изменения и настроения, нам нужен достаточный потенциал, чтобы делать свое. Чтобы достичь своих целей. Понятно, что следующий год станет временем многих решений - глобальных решений. И Украине нужно уметь повлиять на них - уметь достичь своих целей", - заявил он.

Зеленский добавил, что Украина будет бороться за свое влияние, за справедливость для Украины.

"Я благодарен всем лидерам, которые помогают, которые с нами с 24 февраля и будут с нами в 24-м году. Спасибо всем нашим воинам! Спасибо всем, кто работает ради нашего государства и людей", - заявил президент.

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