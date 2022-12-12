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Боремося і за них також. Зеленський розповів про роль США у закінченні війни

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Київ, Понеділок 12 грудня 2022 15:38
Боремося і за них також. Зеленський розповів про роль США у закінченні війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Підтримка США є одним із факторів, що впливають на завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення".

"США - лідер у підтримці України і без їхньої підтримки нам буде складно, дуже складно. І питання завершення війни також залежить від цієї підтримки. Щоб вона була коротшою - більш потужна допомога потрібна", - наголосив президент.

За словами Зеленського, якщо зміниться клімат у політиці США, зокрема у Конгресі, це може дуже сильно вплинути на допомогу Україні.

"Ми боремося за весь світ, за демократію та свободу всього світу. Ми знаємо, за що ми воюємо, найголовніше, щоб США та суспільство це усвідомлювали, не збилися з курсу підтримки України і знали, що ми воюємо і за них також", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, вчора, 11 грудня, Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Лідери обговорили подальше постачання зброї та допомогу в енергетиці.

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