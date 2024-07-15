Зеленський про 14 резервних бригад: їх навчання має бути на зброї, яка надходить від партнерів

За словами президента, ці бригади були створені вже досить давно і є резерв. Однак наразі важливо, щоб їх тренування відбувалось відразу на тій зброї, яку Україна отримує від партнерів і з якою вони потім будуть воювати.

"Головне, що у тебе є резерви - передусім, це для того, щоб проводити ротації. Таке було завдання від мене - нам потрібні були ротації, щоб хлопці мали відпочинок. І все, що ми просили постійно, щоб ці 14 бригад були укомплектовані. Це не нові бригади, так дуже часто помилялись коли казали: ось Україна хоче нові бригади. Це не нові бригади, це бригади без зброї", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що ці бригади можна вважати більш свіжішими порівняно з тими, які вже воюють. Він також сказав, що ці бригади вже почали отримувати певне озброєння, зокрема артилерію.

Водночас Зеленський заявив, що для нього дуже важливо, щоб Україна отримала озброєння на всю суму допомоги, яка була оголошена партнерами. І тому він розуміє, навіщо, наприклад у НАТО створюють окремий координаційний центр щодо контролю з постачання озброєння Україні.

"Якщо у вас в пакеті написано 40 млрд військової допомоги, то дуже важливо, щоб ці 40 млрд (передбачені на різні, - ред.) види зброї, будь-якої зброї, від артилерії до ПТРК тощо, - щоб вона прийшла, а не потім ми з'ясували, що прийшло на 7 млрд, а інше десь там по дорозі на ті чи інші речі витратилось", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленький розповідав про те, що Україна вже має 14 сформованих резервних бригад, але наразі їм не вистачає озброєння.

Також ми писали про те, що на саміті у Вашингтоні лідери країн-членів НАТО ухвалили рішення про створення нової структури для координації надання допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.