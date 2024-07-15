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Зеленский о 14 резервных бригадах: их обучение должно быть на оружии, которое поступает от партнеров

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины имеют резерв из 14 бригад. Однако они не получили достаточного количества вооружения для того, чтобы начать воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского.

По словам президента, эти бригады были созданы уже достаточно давно и есть резерв. Однако важно, чтобы их тренировка проходила сразу на том оружии, которое Украина получает от партнеров и с которым они потом будут воевать.

"Главное, что у тебя есть резервы – прежде всего, это для того, чтобы проводить ротации. Такая была задача от меня – нам нужны были ротации, чтобы ребята имели отдых. И все, что мы просили постоянно, чтобы эти 14 бригад были укомплектованы". Это не новые бригады, так очень часто ошибались, когда говорили: вот Украина хочет новые бригады. Это не новые бригады, это бригады без оружия", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что эти бригады можно считать более свежими по сравнению с уже воюющими. Он также сказал, что эти бригады уже начали получать определенное вооружение, в том числе артиллерию.

В то же время, Зеленский заявил, что для него очень важно, чтобы Украина получила вооружение на всю сумму помощи, которая была объявлена партнерами. Поэтому он понимает, зачем, например, в НАТО создают отдельный координационный центр по контролю по поставкам вооружения Украине.

"Если у вас в пакете написано 40 млрд военной помощи, то очень важно, чтобы эти 40 млрд (предусмотрены на разные, - ред.) виды оружия, любого оружия, от артиллерии до ПТРК и т.д., - чтобы оно пришло, а не потом мы выяснили, что пришло на 7 млрд, а другое где-то там по дороге на те или иные вещи потратилось", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский рассказывал о том, что у Украины уже есть 14 сформированных резервных бригад, но пока им не хватает вооружения.

Также мы писали, что на саммите в Вашингтоне лидеры стран-членов НАТО приняли решение о создании новой структуры для координации оказания помощи Украине.

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