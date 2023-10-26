Зеленський про 12-ий пакет санкції проти РФ: має бути потужнішим за попередні

"Я дякую за санкційний тиск на Росію. Кожен з ухвалених пакетів санкцій справді потрібний. Ключове зараз - щоб усі санкції працювали на повну та щоб Росія не могла їх обходити. Ми бачимо, що це стало одним із топових завдань для Кремля - маніпулювати санкціями, знівелювати їх", - сказав він.

За словами Зеленського, Україні, разом з партнерами варто посилити спільну роботу проти всіх посередників, які допомагають Росії обходити санкції, зокрема у Європі та в інших регіонах світу.

Він розповів, що наразі обговорюється новий, 12-й пакет санкцій ЄС.

Маємо врахувати досвід усіх попередніх пакетів. І потужність нового санкційного кроку ЄС має бути більшою, ніж попередніх. Варто приділити увагу й застосованій ціновій стелі для російської нафти - очевидно, що вона працює зовсім не так ефективно, як на це розраховували при її впровадженні. Потрібне зниження стелі та посилення механізмів її забезпечення. Та я закликаю вас працювати над цим разом із нашими партнерами, з усіма нами та всіма партнерами з G7 та G20", - підкреслив він.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій. Вони включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Влітку Зеленський закликав ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. Київ продовжує наполягати на санкціях проти "Росатому".

Зазначимо, що Євросоюз має найближчими днями почати консультації з країнами-членами щодо нового пакету санкцій проти РФ.

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