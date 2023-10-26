Зеленский о 12-м пакете санкции против РФ: должен быть мощнее предыдущих

"Я благодарю за санкционное давление на Россию. Каждый из принятых пакетов санкций действительно нужен. Ключевое сейчас - чтобы все санкции работали по полной и чтобы Россия не могла их обходить. Мы видим, что это стало одной из топовых задач для Кремля - манипулировать санкциями, нивелировать их", - сказал он.

По словам Зеленского, Украине вместе с партнерами следует усилить совместную работу против всех посредников, которые помогают России обходить санкции, в частности в Европе и в других регионах мира.

Он рассказал, что сейчас обсуждается новый, 12 пакет санкций ЕС.

Должны учесть опыт всех предыдущих пакетов. И мощность нового санкционного шага ЕС должна быть больше, чем предыдущие. Следует уделить внимание и примененному ценовому потолку для российской нефти – очевидно, что она работает совсем не так эффективно, как на это рассчитывали при ее внедрении. Необходимо снижение потолка и усиление механизмов его обеспечения. И я призываю вас работать над этим вместе с нашими партнерами, со всеми нами и всеми партнерами G7 и G20", - подчеркнул он.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций. Они включают в себя запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Летом Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против России. Киев продолжает настаивать на санкциях против "Росатома".

Отметим, что Евросоюз должен в ближайшие дни начать консультации со странами-членами по поводу нового пакета санкций против РФ.

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