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Зеленских о трех саммитах 24 марта: мы увидим, кто друг, а кто продался

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Киев, Четверг 24 марта 2022 00:36
Зеленских о трех саммитах 24 марта: мы увидим, кто друг, а кто продался Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В четверг, 24 марта, в Брюсселе состоятся саммиты НАТО, ЕС и G7. Украина ожидает от партнеров решительных шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что Украина представит мощную позицию на трех саммитах.

"24 марта в Брюсселе пройдут сразу три важных саммита. Важных для каждого из нас. Саммиты НАТО, ЕС, G7. Поддержать свободу должны политики. Они должны поддержать борьбу за жизнь. Мы ожидаем серьезных шагов. Мы знаем, что россияне уже начали лоббировать свои интересы. И это интересы войны. Мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами. Они хотят загасить тему войны. На этих трех саммитах будет наша мощная позиция. На этих трех саммитах мы увидим кто друг, кто партнер, а кто продался и предал", - заявил Зеленский.

Напомним, президент Польши на саммите НАТО планирует предложить отправить миротворцев в Украину.

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