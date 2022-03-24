Зеленських про три саміти 24 березня: ми побачимо, хто друг, а хто продався

Він зазначив, що Україна представить потужну позицію на трьох самітах.

"24 березня в Брюсселі пройдуть відразу три важливі саміти. Важливих для кожного з нас. Саміти НАТО, ЄС, G7. Підтримати свободу повинні політики. Вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми очікуємо серйозних кроків. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Вони хочуть загасити тему війни. На цих трьох самітах буде наша потужна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив", - заявив Зеленський.