Зеленських про три саміти 24 березня: ми побачимо, хто друг, а хто продався
У четвер, 24 березня, в Брюсселі відбудуться саміти НАТО, ЄС і G7. Україна очікує від партнерів рішучих кроків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
Він зазначив, що Україна представить потужну позицію на трьох самітах.
"24 березня в Брюсселі пройдуть відразу три важливі саміти. Важливих для кожного з нас. Саміти НАТО, ЄС, G7. Підтримати свободу повинні політики. Вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми очікуємо серйозних кроків. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Вони хочуть загасити тему війни. На цих трьох самітах буде наша потужна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, президент Польщі на саміті НАТО планує запропонувати відправити миротворців в Україну.
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