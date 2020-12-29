Зеленская рассказала, что сделано в Украине за год в направлении безбарьерности

Проведение открытого диалога с украинцами о безбарьерности, создание сообщества "Бизнес без барьеров", запуск разработки альбома безбарьерных решений и цифрового сервиса "Дія. Без барьеров" - таковы главные достижения в направлении безбарьерности за 2020 год.

Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в блоге на НВ, подведя итоги своей работы за год.

Как известно, весной по инициативе Зеленской провели открытый диалог с украинцами, в опросе приняли участие более 37 тысяч человек. Лишь 6% участников ответили, что не видят барьеров вокруг себя.

Параллельно с ним Киевский международный институт социологии провел первое в Украине социологическое исследование, которое изучает тему безбарьерности. 56% респондентов назвали уровень инклюзии в нашем обществе низким или очень низким, а 77% считают актуальным решение вопроса инклюзии в Украине.

Чтобы начать менять ситуацию, выделили три основных направления работы: безбарьерность в архитектуре, построение бизнеса без барьеров и разработка безбарьерных цифровых сервисов.

По словам Зеленской, первое направление возглавило Министерство развития общин и территорий, совместно с общиной города Славутич, архитекторами, проектировщиками, урбанистами уже начали создание Альбома безбарьерных решений. Он станет сборником рекомендаций, чертежей, эскизов на основе государственных строительных норм, которые могут использоваться в строительстве. Тестовой площадкой будет Славутич, его планируют сделать полностью безбарьерным до 2024 года.

В ноябре 2020 года десять крупнейших бизнесов являются лидерами в сфере социальной ответственности, по инициативе первой леди образовали сообщество "Бизнес без барьеров". Они объединили усилия для разработки новых стандартов инклюзивности бизнес-процессов и доступности товаров и услуг.

В декабре вместе с Министерством цифровой трансформации и ПРООН в Украине начали разработку безбарьерных цифровых услуг. На портале "Дія" появится новый раздел - "Дія. Без барьеров", он будет содержать каталог сервисов для людей, которые чаще всего сталкиваются с барьерами. А раздел "Жизненные события и ситуации" дополнят рекомендациями по поиску работы, учтут различные обстоятельства: инвалидность, преклонный возраст, отцовство и тому подобное. В разделе "Дія. Цифровая образование" уже в начале следующего года появятся образовательные сериалы о безбарьерности.

"Барьеров много, но чтобы преодолеть их, сначала нужно было их осознать. Я знаю, что это трудное направление для изменений. Я догадываюсь, что, возможно, даже целой жизни не хватит, чтобы полностью решить проблему барьеров в обществе. Но каждый день я еще больше убеждаюсь - откладывать нельзя, изменения нужно начинать уже сейчас. И тогда постепенно мы построим тот безбарьерный мир, о котором мечтаем", - подытожила Елена Зеленская.

Большим достижением года она также назвала подписание президентом указа, которым он поручил Кабинету министров разработать Национальную стратегию безбарьерности. К созданию привлекут ученых, экспертов, общественных активистов и людей, которые знают о проблеме из собственного опыта.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по случаю Международного дня людей с инвалидностью, который отмечается во всем мире третьего декабря, первая леди Елена Зеленская посетила музей в темноте "Третья после полуночи". Все экскурсии в этом музее проходят в полной темноте в сопровождении людей с нарушениями зрения.