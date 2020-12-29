Зеленська розповіла, що зроблено в Україні за рік в напрямку безбар'єрності

Проведення відкритого діалогу з українцями про безбар’єрність, створення спільноти "Бізнес без бар’єрів", запуск розробки альбому безбар'єрних рішень та цифрового сервісу "Дія. Без бар’єрів" - такі головні досягнення у напрямку безбар`єрності за 2020 рік.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в блозі на НВ, підбивши підсумки своєї роботи за рік.

Як відомо, навесні за ініціативою Зеленської провели відкритий діалог з українцями, в опитуванні взяли участь понад 37 тисяч осіб. Лише 6% учасників відповіли, що не бачать бар'єрів навколо себе.

Паралельно з ним Київський міжнародний інститут соціології провів перше в Україні соціологічне дослідження, що вивчає тему безбар'єрності. 56% респондентів назвали рівень інклюзії в нашому суспільстві низьким або дуже низьким, а 77% вважають актуальним вирішення питання інклюзії в Україні.

Щоб почати змінювати ситуацію, виділили три основних напрямки роботи: безбар’єрність в архітектурі, побудова бізнесу без бар’єрів та розробка безбар’єрних цифрових сервісів.

За словами Зеленської, перший напрям очолило Міністерство розвитку громад та територій, спільно з громадою міста Славутич, архітекторами, проектувальниками, урбаністами вже розпочали створення Альбому безбар’єрних рішень. Він стане збіркою рекомендацій, креслень, ескізів на основі державних будівельних норм, які можуть використовуватися у будівництві. Тестовим майданчиком буде Славутич, його планують зробити повністю безбар’єрним до 2024 року.

У листопаді 2020 року десять найбільших бізнесів, що є лідерами у сфері соціальної відповідальності, за ініціативою першої леді утворили спільноту "Бізнес без бар’єрів". Вони об'єднали зусилля для розробки нових стандартів інклюзивності бізнес-процесів та доступності товарів і послуг.

У грудні разом з Міністерством цифрової трансформації та ПРООН в Україні почали розробку безбар’єрних цифрових послуг. На порталі "Дія" з’явиться новий розділ - "Дія. Без бар’єрів", він міститиме каталог сервісів для людей, які найчастіше стикаються з бар’єрами. А розділ "Життєві події та ситуації" доповнять рекомендаціями з пошуку роботи, що врахують різні обставини: інвалідність, похилий вік, батьківство тощо. У розділі "Дія. Цифрова освіта" вже на початку наступного року з’являться освітні серіали про безбар’єрність.

"Бар’єрів багато, але щоб подолати їх, спочатку потрібно було їх усвідомити. Я знаю, що це важкий напрям для змін. Я здогадуюся, що, можливо, навіть цілого життя не вистачить, щоб повність вирішити проблему бар’єрів у суспільстві. Але кожного дня я ще більше переконуюсь - відкладати не можна, зміни потрібно починати вже зараз. І тоді поступово ми побудуємо той безбар’єрний світ, про який мріємо", - підсумувала Олена Зеленська.

Великим здобутком року вона також назвала підписання президентом указу, яким він доручив Кабінету міністрів розробити Національну стратегію безбар’єрності. До створення залучать науковців, експертів, громадських активістів та людей, які знають про проблему з власного досвіду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначають в усьому світі третього грудня, перша леді Олена Зеленська відвідала київський музей у темряві "Третя після опівночі". Всі екскурсії в цьому музеї проходять у суцільній темряві в супроводі людей з вадами зору.