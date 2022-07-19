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Зеленская посетила Белый дом для переговоров с Джилл Байден

Фото: Зеленская посетила Белый дом для переговоров с Джилл Байден (twitter.com/jeffmason1)
Автор: Иван Носальский

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась со своей американской коллегой Джилл Байден в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что на входе в Белый дом Зеленскую встретили президент США Джо Байден вместе с супругой. Байден вручил первой леди Украины большой букет цветов, а жена президента поприветствовала ее объятиями.

Переговоры первых леди началась примерно в 21:50 по киевскому времени.

"Начала рабочую встречу с Первой леди США Джилл Байден. Есть насыщенная повестка дня и много вопросов для обсуждений. Обо всех деталях сообщу впоследствии", - написала Зеленская у себя в Twitter.

По информации Белого дома, во время переговоров Зеленская и Байден планируют обсудить поддержку Соединенными Штатами Украины и способы привлечения России к ответственности за военные преступления.

При этом после разговора с Джилл Байден Зеленская встретится со вторым джентльменом Дугласом Эмхоффом, послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд и другими официальными лицами правительства США.

Напомним, ранее стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская выступит перед Конгрессом США уже в эту среду, 20 июля.

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Соединенные Штаты АмерикиБелый домЕлена ЗеленскаяДжилл БайденПомощь Украине