Зеленська відвідала Білий дім для переговорів з Джилл Байден

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден в Білому домі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Видання зазначає, що на вході в Білий дім Зеленську зустріли президент США Джо Байден разом з дружиною. Байден вручив першій леді України великий букет квітів, а дружина президента привітала її обіймами.
Перемовини перших леді розпочалася приблизно о 21:50 за київським часом.
"Розпочала робочу зустріч з першою леді США Джилл Байден. Є насичений порядок денний і багато питань для обговорень. Про всі деталі повідомлю згодом", - написала Зеленська у себе в Twitter.
За інформацією Білого дому, під час переговорів Зеленська і Байден планують обговорити підтримку Сполученими Штатами України і способи притягнення Росії до відповідальності за військові злочини.
При цьому після розмови з Джилл Байден Зеленська зустрінеться з другим джентльменом Дугласом Емхоффом, послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд та іншими офіційними особами уряду США.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що перша леді України Олена Зеленська виступить перед Конгресом США вже цієї середи, 20 липня.
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