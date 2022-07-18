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Зеленская обратится к Конгрессу США: названа дата

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Понедельник 18 июля 2022 21:33
Зеленская обратится к Конгрессу США: названа дата Фото: Елена Зеленская, первая леди Украины (facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Иван Носальский

Первая леди Украины Елена Зеленская выступит перед Конгрессом США уже в эту среду, 20 июля.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По словам Пелоси, все члены Палаты представителей и Сената приглашены на обращение Зеленской, которое пройдет 20 июля в 11 утра в зале Конгресса в Центре посетителей Капитолия.

Напомним, ранее стало известно, что первая леди собирает второй Саммит первых леди и джентльменов. Мероприятие пройдет в Украине.

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Конгресс США Елена Зеленская
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