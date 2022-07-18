Зеленская обратится к Конгрессу США: названа дата

Первая леди Украины Елена Зеленская выступит перед Конгрессом США уже в эту среду, 20 июля.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По словам Пелоси, все члены Палаты представителей и Сената приглашены на обращение Зеленской, которое пройдет 20 июля в 11 утра в зале Конгресса в Центре посетителей Капитолия.