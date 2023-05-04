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Зеленська прибула в Лондон на коронацію Чарльза III

Фото: Олена Зеленська, перша леді України (facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Іван Носальський

Перша леді України Олена Зеленська сьогодні, 4 травня, прибула з візитом в Лондон. Там вона відвідає коронацію Чарльза ІІІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як зазначає видання, Зеленська вже зустрілася з дружиною прем'єр-міністра Великої Британії Акшатою Мурті біля резиденції глави уряду.

При цьому пізніше Зеленська та Мурті запланували відвідати бібліотеку у центрі Лондона.

Нагадаємо, коронація Чарльза ІІІ відбудеться вже 6 травня. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що за даними ЗМІ, Британія відмовилася запрошувати на коронацію російського диктатора Володимира Путіна.

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ВеликобританіяЛондонОлена ЗеленськаЧарльз III