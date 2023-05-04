Зеленська прибула в Лондон на коронацію Чарльза III

Перша леді України Олена Зеленська сьогодні, 4 травня, прибула з візитом в Лондон. Там вона відвідає коронацію Чарльза ІІІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Як зазначає видання, Зеленська вже зустрілася з дружиною прем'єр-міністра Великої Британії Акшатою Мурті біля резиденції глави уряду.
При цьому пізніше Зеленська та Мурті запланували відвідати бібліотеку у центрі Лондона.
Нагадаємо, коронація Чарльза ІІІ відбудеться вже 6 травня. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Також ми писали, що за даними ЗМІ, Британія відмовилася запрошувати на коронацію російського диктатора Володимира Путіна.
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