Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Чарльза III

Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня, 4 мая, прибыла с визитом в Лондон. Там она посетит коронацию Чарльза III.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Как отмечает издание, Зеленская уже встретилась с женой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти возле резиденции главы правительства.
При этом позже Зеленская и Мурти запланировали посетить библиотеку в центре Лондона.
Напомним, коронация Чарльза III состоится уже 6 мая. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
Также мы писали, что, по данным СМИ, Британия отказалась приглашать на коронацию российского диктатора Владимира Путина.
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