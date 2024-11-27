Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року

Наступного року в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів на дорогах. Зокрема, замість звичайного зеленого з'явиться смарагдове світло, а також зміниться вид стрілок, що регулюють напрямок руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ "Українського науково-дослідного та навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості" та новий стандарт ДСТУ 4092:2024.
Повідомляється, що національний стандарт набирає чинності 1 травня 2025 року. Таким чином, з цієї дати нові світлофори мають відповідати змінам.
Яким буде зелене світло
Одне з головних нововведень стосується зеленого світла.
Фото: стандартний колір зеленої секції світлофора (діючий ДСТУ 4092:2002)
Замість стандартного зеленого кольору з'явиться смарагдовий. Це яскравий відтінок зеленого з легким синюватим відтінком, має високу насиченість та блиск. Вважається, що смарагдовий колір помітніший на дорозі і, відповідно, краще сприймається водіями.
Фото: смарагдовий колір у зеленій секції світлофора (новий ДСТУ 4092:2024)
Якими будуть стрілки на світлофорі
Зараз на лінзи світлофорів наносять суцільні стрілки, які вказують на напрямок руху.
Фото: стрілки на світлофорах (діючий ДСТУ 4092:2002)
Із травня з'являться шевронні стрілки. На лінзах світлофорів з'являться саме вони, оскільки краще помітні здалеку та допомагають водіям зорієнтуватися швидше.
Фото: шевронні стрілки (новий ДСТУ 4092:2024)
Які ще будуть зміни
Велосипедні світлофори. На всіх таких світлофорах розміщуватиметься значок велосипеда. Вони будуть мати лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватись праворуч від дороги, або - лінзу 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою.
Фото: велосипедні світлофори (новий ДСТУ 4092:2024)
Крім того, таймери зворотного відліку почнуть встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Також вводяться нові кнопки виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення.
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