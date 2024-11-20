Як уникнути штрафів при перетині залізничних колій: основні правила для водіїв
Залізничний переїзд є однією з найбільш небезпечних ділянок дороги для водіїв і пасажирів. Недотримання правил дорожнього руху (ПДР) у таких місцях може призвести до серйозних наслідків і передбачає суворі покарання.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.
Зміст
- Які штрафи передбачено за порушення правил на переїздах
- Основні правила безпеки на залізничних переїздах
- Коли проїзд заборонено
Які штрафи передбачено за порушення правил на переїздах
Відповідно до статті 123 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за ігнорування правил руху на залізничних переїздах накладається штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).
Якщо водій проїжджає переїзд у заборонених умовах, можливі такі санкції:
- Штраф 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн) із вилученням транспортного засобу (за рішенням).
- Позбавлення водійських прав на строк від 6 до 12 місяців (можливе вилучення авто).
- Адміністративний арешт на 7–10 діб із можливістю вилучення транспортного засобу.
Для водіїв-перевізників або під час перевезення небезпечних вантажів покарання посилюється:
- Позбавлення водійських прав на строк від 1 до 3 років (з вилученням автомобіля чи без).
- Адміністративний арешт на 10–15 діб (з можливим вилученням авто).
Основні правила безпеки на залізничних переїздах
- Перетинати залізничні колії можна виключно в місцях, обладнаних для цього.
- Водій зобов'язаний виконувати вимоги шлагбаума, світлових і звукових сигналів, дорожніх знаків, розмітки, а також інструкції чергового на переїзді.
- У разі заборони руху необхідно зупинятися перед стоп-лінією, знаком "Стоп", шлагбаумом чи світлофором, залишаючи безпечну відстань до найближчої рейки (не менше 10 м, якщо інші засоби відсутні).
- Якщо розмітка чи знаки відсутні, переїзд дозволено лише в один ряд.
Коли проїзд заборонено
- Черговий сигналізує про заборону руху (жезл, прапорець або витягнуті руки).
- Шлагбаум опущений або почав опускатися.
- Світлофор чи звуковий сигнал вказують на заборону, незалежно від положення шлагбаума.
- На переїзді чи за ним є затор, що змусить зупинитися на коліях.
- До переїзду наближається поїзд або інший рухомий склад (локомотив, дрезина).
Дотримання цих правил допоможе уникнути небезпечних ситуацій та штрафів.
Під час підготовки публікації використали матеріали: Правила дорожнього руху і Адміністративний Кодекс України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.