Як уникнути штрафів при перетині залізничних колій: основні правила для водіїв

Залізничний переїзд є однією з найбільш небезпечних ділянок дороги для водіїв і пасажирів. Недотримання правил дорожнього руху (ПДР) у таких місцях може призвести до серйозних наслідків і передбачає суворі покарання.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Зміст Які штрафи передбачено за порушення правил на переїздах Основні правила безпеки на залізничних переїздах Коли проїзд заборонено Які штрафи передбачено за порушення правил на переїздах Відповідно до статті 123 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за ігнорування правил руху на залізничних переїздах накладається штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Якщо водій проїжджає переїзд у заборонених умовах, можливі такі санкції: Штраф 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн) із вилученням транспортного засобу (за рішенням).

50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн) із вилученням транспортного засобу (за рішенням). Позбавлення водійських прав на строк від 6 до 12 місяців (можливе вилучення авто).

на строк від 6 до 12 місяців (можливе вилучення авто). Адміністративний арешт на 7–10 діб із можливістю вилучення транспортного засобу. Для водіїв-перевізників або під час перевезення небезпечних вантажів покарання посилюється: Позбавлення водійських прав на строк від 1 до 3 років (з вилученням автомобіля чи без).

Адміністративний арешт на 10–15 діб (з можливим вилученням авто). Основні правила безпеки на залізничних переїздах Перетинати залізничні колії можна виключно в місцях, обладнаних для цього. Водій зобов'язаний виконувати вимоги шлагбаума, світлових і звукових сигналів, дорожніх знаків, розмітки, а також інструкції чергового на переїзді. У разі заборони руху необхідно зупинятися перед стоп-лінією, знаком "Стоп", шлагбаумом чи світлофором, залишаючи безпечну відстань до найближчої рейки (не менше 10 м, якщо інші засоби відсутні). Якщо розмітка чи знаки відсутні, переїзд дозволено лише в один ряд. Коли проїзд заборонено Черговий сигналізує про заборону руху (жезл, прапорець або витягнуті руки).

Шлагбаум опущений або почав опускатися.

Світлофор чи звуковий сигнал вказують на заборону, незалежно від положення шлагбаума.

На переїзді чи за ним є затор, що змусить зупинитися на коліях.

До переїзду наближається поїзд або інший рухомий склад (локомотив, дрезина). Дотримання цих правил допоможе уникнути небезпечних ситуацій та штрафів.