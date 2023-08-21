"Зелені" станції родича Шурми могли генерувати електроенергію для Росії, - Bihus.info

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Bihus.Info.

Журналісти виявили, що родині та бізнес-партнерам заступника голови ОП Ростислава Шурми належить мережа сонячних електростанцій на окупованих російськими військами територіях України, зокрема СЕС ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" у Запорізькій області.

Оплати компаніям родини Шурми були здійснені на тлі величезної заборгованості держави перед іншими виробниками зеленої енергії. Крім того, як з’ясували журналісти Bihus Info, перебуваючи в окупації, ці потужності могли генерувати енергію для російської енергомережі. А заплатив за це український бюджет.

"За даними журналістів, з липня 2022 року по липень 2023 ці компанії (брата та бізнес-партнерів Ростислава Шурми) сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від держпідприємства "Гарантований покупець". А співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат заступника голови ОП Ростислава Шурми Олег Шурма", - зазначають автори розслідування й уточнюють, що в ОП Шурма курує енергетичний напрям.

Станцію ПП "Нацпрод" Bihus.Info "знайшли серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проекти брата заступника керівника ОП Олега Шурми і партнерів. "Співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауер ЛЛС" є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною", - йдеться в розслідуванні.

"Оплата електрики, яку ДП не могло продати, означає збитки для державного підприємства", - пояснили в Bihus.Info наслідки схем з оплатою неіснуючої електроенергії. Сам Шурма та його помічники на запит журналістів не відповіли.

Автори розслідування підкреслюють, що фірми з оточення Шурми мали ексклюзивні умови з оплати, адже для всіх інших виробників "зеленої енергії", чиї станції опинились в окупації, розрахунки за електроенергію призупинені.

Окрім того, задовго до повномасштабного вторгнення Україна мала великі борги перед інвесторами в "зелену" енергетику, а після лютого 2022 року ситуація погіршилась.

За оцінкою незалежного експерта з енергетики Ольги Кошарної, заборгованість "Укренерго" перед виробниками відновлюваних джерел енергії на травень досягла 18,2 млрд грн. Рівень розрахунків за 2023 рік упав до 59,9 %.