"Зеленые" станции родственника Шурмы могли генерировать электроэнергию для России, - Bihus.info

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bihus.Info.

Журналисты обнаружили, что семье и бизнес-партнерам заместителя главы ОП Ростислава Шурмы принадлежит сеть солнечных электростанций на оккупированных российскими войсками территориях Украины, в частности СЭС ООО "КД Энерджи 2", ЧП "Нацпрод", ООО "Восстановительная Энергия Запорожья", ООО "Грин Энерджи Токмак" ООО "Грандпауэр ЛЛС" в Запорожской области.

Оплаты компаниям семьи Шурмы были произведены на фоне огромной задолженности государства перед другими производителями зеленой энергии. Кроме того, как выяснили журналисты Bihus.Info, находясь в оккупации, эти мощности могли генерировать энергию для российской энергосети. А заплатил за это украинский бюджет.

"По данным журналистов, с июля 2022 года по июль 2023 эти компании (брата и бизнес-партнеров Ростислава Шурмы) совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу" от госпредприятия "Гарантированный покупатель". А совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья" является брат заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы Олег Шурма", - отмечают авторы расследования и уточняют, что в ОП Шурма курирует энергетическое направление.

Станцию ЧП "Нацпрод "Bihus.Info" нашли среди реализованных проектов на корпоративном сайте, где собраны "зеленые" проекты брата заместителя руководителя ОП Олега Шурмы и партнеров. "Совладельцем ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС" являются Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким ему человеком", - говорится в расследовании.

"Оплата электричества, которое ГП не могло продать, означает ущерб для государственного предприятия", - объяснили в Bihus.Info последствия схем с оплатой несуществующей электроэнергии. Сам Шурма и его ассистенты на запрос журналистов не ответили.

Авторы расследования подчеркивают, что у фирмы из окружения Шурмы были эксклюзивные условия по оплате, ведь для всех других производителей "зеленой энергии", чьи станции оказались в оккупации, расчеты за электроэнергию приостановлены.

Кроме того, задолго до полномасштабного вторжения у Украины были большие долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику, а после февраля 2022 года ситуация ухудшилась.

По оценке независимого эксперта по энергетике Ольги Кошарной, задолженность "Укрэнерго" перед производителями возобновляемых источников энергии на май достигла 18,2 млрд. грн. Уровень расчетов за 2023 год упал до 59,9%.