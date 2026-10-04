Зелена гілка метро Києва відновила рух в "жовту" тривогу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зелена гілка київського метро може відновити рух Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але лише після експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів.

Рух припиняли через урари російських дронів по мосту.