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Зеленая ветка метро Киева возобновила движение в "желтую" тревогу

12:10 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: зеленая ветвь метро Киева возобновила движение в "желтую" тревогу (Getty Images)

В Киеве возобновили движение поездов на наземном участке зеленой ветки метро во время желтого уровня угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Перед началом пассажирских перевозок пробные поезда совершили проезд в обоих направлениях.

С сегодняшнего дня поезда "зеленой" линии во время тревоги курсируют:

  • при желтом уровне угрозы перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра;
  • в случае объявления красного уровня угрозы движение по наземному участку прекращается.

Во время красного уровня поезда будут курсировать на участках:

  • "Сырец" - "Выдубичи";
  • "Осокорки" - "Красный Хутор".

Напомним, ранее сообщалось, что зеленая ветка киевского метро может возобновить движение по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но только после экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов.

Движение прекращали из-за ураров русских дронов по мосту.

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