Зеленая ветка метро Киева возобновила движение в "желтую" тревогу

Напомним, ранее сообщалось, что зеленая ветка киевского метро может возобновить движение по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но только после экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов.

Движение прекращали из-за ураров русских дронов по мосту.