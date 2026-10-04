Зеленая ветка метро Киева возобновила движение в "желтую" тревогу

В Киеве возобновили движение поездов на наземном участке зеленой ветки метро во время желтого уровня угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Перед началом пассажирских перевозок пробные поезда совершили проезд в обоих направлениях.
С сегодняшнего дня поезда "зеленой" линии во время тревоги курсируют:
Во время красного уровня поезда будут курсировать на участках:
Напомним, ранее сообщалось, что зеленая ветка киевского метро может возобновить движение по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но только после экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов.
Движение прекращали из-за ураров русских дронов по мосту.